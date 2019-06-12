БРЮССЕЛЬ, 12 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович считает, что сделанное им в январе предложение по транзиту газа должно быть основой для следующих трехсторонних переговоров с РФ и Украиной, об этом Шефчович рассказал РИА Новости.

"Я считаю, что в настоящее время у нас есть хорошее предложение, которое я представил в январе этого года. Оно охватывает такие основные параметры будущего транзита газа из России в ЕС через Украину, как правовая база контракта, его продолжительность, объемы и тарифы на транзит. Это предложение должно быть основой для следующих трехсторонних консультаций с Россией, Украиной, при участии "Газпрома" и "Нафтогаза", — ответил Шефчович на вопрос, сделает ли он какие-либо новые предложения касательно будущего транзитного контракта.

В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные вехи: контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС.