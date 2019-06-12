БРЮССЕЛЬ, 12 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия ожидает, что "Газпром" примет участие в следующих трехсторонних переговорах по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией на министерском и экспертном уровнях, об этом вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович сказал РИА Новости.

"Как я понимаю, представитель "Газпрома" будет присутствовать на двусторонней встрече с министром Новаком. Мы ожидаем, что "Газпром", учитывая его роль, примет участие в следующих трехсторонних консультациях как на уровне министров, так и на уровне экспертов", — сказал Шефчович.

Шефчович проведет 13 июня в российской столице переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине мая заявил, что переговоры относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года возобновятся в июне. Однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено.

Решить вопрос с транзитом необходимо до конца текущего года, когда истекает нынешний транзитный контракт. Эта тема обсуждалась на двух последних встречах на министерском уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии — летом прошлого и зимой нынешнего года.