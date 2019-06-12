ВАШИНГТОН, 12 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что изучает вопрос о введении санкции против "Северного потока-2", но полагает, что лучший способ противостоять российскому влиянию в энергетической сфере в Европе, это продажа СПГ из США в ЕС.

"Мы смотрим на это (введение санкций против "Северного потока-2"). Послушайте, у людей есть право делать то, что они хотят делать. Это что-то, на что я смотрю, о чем я думаю. Я один из тех, что поднял вопрос о проблемах с газопроводом. Когда вы даете России огромную часть энергетического рынка, когда ее газ идет в Германию… Но что я думаю, у нас есть кое-что получше – много СПГ… И, я думаю, это как раз реальный выход", — сказал Трамп в рамках общения с прессой, посвященному визиту президента Польши Анджея Дуды в США.

США, Польша, Латвия, Литва и Украина активно выступают против российского проекта "Северный поток-2", который предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.