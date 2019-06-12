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БРЮССЕЛЬ, 12 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович планирует встретиться в Москве с первым вице-премьером — министром финансов РФ Антоном Силуановым и обсудить международную роль евро в энергетике, об этом Шефчович рассказал РИА Новости.

"В моей программе также двусторонняя встреча с заместителем председателя правительства — министром финансов Антоном Силуановым. На ней будет обсуждаться международная роль евро в сфере энергетики. Кроме того, программа включает встречу с представителями европейского бизнеса в России", — сказал Шефчович.

Шефчович проведет 13 июня в российской столице переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Еврокомиссия в декабре прошлого года призвала страны ЕС стимулировать расширение использования евро в стратегических секторах экономики. Несмотря на позицию крупных покупателей, а также важных производителей, европейский бизнес торгует в долларах США на ключевых стратегических рынках, часто даже между собой, что подвергает их валютному и политическому рискам, отмечала тогда ЕК.

Еврокомиссия, в частности, выходила с рекомендацией о более широком использовании евро в международных энергетических соглашениях и транзакциях.