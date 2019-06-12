ВАШИНГТОН, 12 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Польша закупит дополнительно 2 миллиарда кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из США.

"Сегодня наши страны подписали дополнительный контракт на поставку 2 миллиардов кубических метров газа на сумму порядка 8 миллиардов долларов", — сказал он, выступая на совместной конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, который находится в Вашингтоне с официальным визитом.