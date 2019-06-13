МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Россия готова к следующему раунду трехсторонних переговоров по газу с Украиной и ЕС в сентябре, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Шефчович в четверг принял участие в переговорах с министром энергетики России Александром Новаком, на которых в том числе обсуждалось будущее транзита российского газа через территорию Украины в Европу после 2019 года.

"Ценный конструктивный подход. Министр Новак подтверждает, что Россия готова к следующему раунду трехсторонних переговоров в сентябре", — написал Шефчович в своем аккаунте в Twitter.

"Я собираюсь их созвать после моих консультаций с Украиной. Время очень важно: конец 2019 года, когда истекает контракт "Газпрома" и "Нафтогаза", не за горами", — добавил он.

Как ранее в четверг сообщил Шефчович, на переговорах с Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу по газу на сентябрь. В свою очередь, Новак отметил, что точной даты проведения трехсторонних переговоров в формате РФ-Украина-ЕС пока нет, и все стороны должны ее еще согласовать. Однако, по словам российского министра, в ходе переговоров с Шефчовичем появилось понимание, что лучшее время для продолжение консультаций — это вторая половина сентября.