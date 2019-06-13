КИЕВ, 13 июн /ПРАЙМ/. Топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сожалеет, что трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года переносятся на осень и связывает это с ожиданиями смены украинских переговорщиков.

Как ранее в четверг сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, на переговорах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу по газу на сентябрь. В свою очередь, Новак отметил, что точной даты проведения трехсторонних переговоров в формате РФ-Украина-ЕС пока нет, и все стороны должны ее еще согласовать. Однако, по словам российского министра, в ходе переговоров с Шефчовичем появилось понимание, что лучшее время для продолжения консультаций — это вторая половина сентября.

"К сожалению, как мы слышим, это трехсторонняя встреча вновь откладывается. Ее не будет ни в июне, ни в июле, ни в августе. И только в сентябре РФ будет готова обсуждать следующую встречу. Сложно не заметить, что российская сторона теперь якобы ждет формирования нового правительства на Украине по результатам парламентских выборов. Но похожая ситуация была и с президентскими выборами, которые они использовали в качестве оправдания переноса трехсторонних встреч", — написал Витренко на своей странице в Facebook в четверг.

По его мнению, на самом деле причина переноса встречи — это консолидированная позиция Украины и ЕС, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам. "Похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон", — добавил Витренко.