КИЕВ, 13 июн /ПРАЙМ/. НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал никаких предложений о мировом соглашении от РФ, сообщил в четверг топ-менеджер украинской компании Юрий Витренко.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в четверг сообщил, что "Газпром" предложил украинской стороне рассмотреть возможность мирового соглашения по арбитражным разбирательствам.

"Мы можем сообщить, что "Нафтогаз" пока не получал никаких таких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим… Хотя, скорее всего, Александр Новак имел в виду "мировое соглашение" в понимании, уже озвученном Алексеем Миллером, главой "Газпрома", во время предыдущих встреч: "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, "Нафтогаз" готов обсуждать, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" 2,8 миллиарда долларов. "Также мы можем рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение… контрактных обязательств в 2018-2019 годах", — заявил Витренко.

Он отметил, что "Газпром" предлагает продлить текущий транзитный контракт, в котором отсутствуют обязательства российской компании по объемам транзита. "Как только "Газпром" достроит "Северный поток" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги. Абсурдное для нас "мировое соглашение", не так ли? Что же нам делать? … готовиться к прекращению транзита с 2020 года, при этом через международный арбитраж получая за это компенсацию", — сказал Витренко.