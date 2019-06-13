ЛОНДОН, 13 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Российские специалисты горной индустрии смогут получить международные сертификаты британского Института материалов, минералов и горного дела (IOM3) в России, соответствующее соглашение было подписано в четверг между Российской Национальной ассоциацией горных инженеров и IOM3 в Лондоне.

Российская Национальная ассоциация горных инженеров, признанная региональным представительством института минералов, материалов и горного дела, получила эксклюзивные полномочия по аккредитации специалистов минерально-сырьевых компаний на статус "Профессиональный инженер" и "Привилегированный инженер".

Таким образом, российские горняки, строители, химики, геологи, а также работодатели нефтяной и газовой промышленности смогут получить доступ к международной сертификации и профессиональной регистрации специалистов сырьевых компаний по лицензии IOM3.

По словам президента российской ассоциации, ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, подписание соглашения важно не только для российской горной отрасли, но и для мировой, которая объединена порядка 830 высшими учебными заведениями по всему миру.

"Сегодняшнее подписание — это начало серьезной, длительной работы, при которой мы четко даем сигнал, что миссия университета – обеспечение качественных кадров. Свидетельство, полученное специалистами, будет цениться выше, чем диплом, и позволит специалисту занимать те должности, которые в рыночных условиях обеспечивает безопасность и устойчивую деятельность компании", — сказал он журналистам.

В будущем фондовые площадки, в частности Лондонская фондовая биржа, могут ввести специальный показатель оценки уровня квалификации кадров компаний горной отрасли, что позволит эмитентам существенно увеличить свою капитализацию, отметил Литвиненко.

"Биржи должны будут использовать результаты этой аттестации, чтобы четко определить кадровый потенциал той или иной компании. Эти работы мы будем проводить совместно с Лондонской фондовой биржей", — сказал он, добавив, что новые критерии могут быть разработаны через 1,5-2 года.

В октябре прошлого года Санкт-Петербургский горный университет и IOM3 в рамках II Российско-Британского сырьевого диалога "Инвестиции в горное дело и добычу минералов" заключили соглашение, предусматривающее создание представительства IOM3 на базе петербургского вуза и передачу ему эксклюзивного права представлять систему профессиональной аттестации кадров Великобритании в России. Новая структура, также как и сам лондонский институт, занимается международной аккредитацией сотрудников сырьевых компаний на звание "Профессиональный инженер" и "Привилегированный инженер". Процедуру аттестации в Санкт-Петербурге будут проводить как британские эксперты, так и россияне, аккредитованные ранее представителями IOM3. В России аттестацию должны пройти не менее 12 тысяч специалистов.