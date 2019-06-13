МЕХИКО, 13 июн /ПРАЙМ/. Добыча нефти в Канаде в 2019-2035 годах будет увеличиваться на 1,4% ежегодно, что почти вполовину ниже прогноза 2014 года, считает Канадская ассоциация нефтяных производителей.

По прогнозу ассоциации, к 2035 году производство нефти вырастет на 1,27 миллиона баррелей в сутки, до 5,86 миллиона баррелей. Добыча нефти из битумных песков, как предполагается, вырастет в 1,5 раза, до 4,25 миллиона баррелей в день с 2,9 миллиона баррелей в 2018 году.

По мнению экспертов, рост будет сдерживаться нехваткой трубопроводных мощностей, недостаточной диверсификацией рынков и неэффективным регулированием сектора.

В 2019 году ассоциация ожидает снижения капрасходов по освоению нефтяных и газовых проектов Канады до 37 миллиардов долларов (около 27 миллиардов долларов США) с 81 миллиарда долларов (почти 61 миллиард долларов США) в 2014 году.

"Нам не хватает пропускной мощности и более эффективной политики регуляторов, позволяющей привлечь инвестиции в нефтяной сектор и обеспечить рост. Канадцы остаются на обочине, пока мировой спрос на нефть и газ быстро растет", — приводятся в сообщении слова главы ассоциации Тима МакМиллана.

Канада занимает третье место в мире по запасам нефти, однако добывать битумную канадскую нефть тяжело и дорого. В настоящее время нефтяная индустрия страны восстанавливается после кризиса 2014 года, когда ряд крупных проектов были остановлены из-за падения цен на нефть. Также стране не хватает пропускных мощностей для транспортировки и экспорта добываемых углеводородов.