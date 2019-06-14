ВАШИНГТОН, 14 июн /ПРАЙМ/. Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо в четверг внес на рассмотрение в конгресс очередной законопроект, направленный против реализации "Северного потока-2", говорится на официальном сайте законодателя.

Как отмечается в заявлении на сайте сенатора, в случае принятия законопроекта он бы "наложил санкции на российский газопровод "Северный поток-2" и ускорил бы экспорт американского природного газа союзникам НАТО".

Законопроект также призывает главу минэнерго США устранить все возможные препоны для налаживания бесперебойных поставок американского СПГ в Европу и другим американским союзникам, а также провести переговоры по энергобезопасности с представителями НАТО.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают против строительства "Северного потока-2", считая, что этот проект усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что изучает вопрос о введении санкции против "Северного потока-2", но полагает, что лучший способ противостоять российскому влиянию в энергетической сфере в Европе — это продажа СПГ из США в ЕС.