С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов за 2018 год в размере 142,23 миллиарда рублей, или 30 рублей на обыкновенную акцию, передает корреспондент РИА Новости по итогам голосования на годовом собрании акционеров. Таким образом, дивиденды вырастут в два раза по сравнению с прошлым годом.

На дивиденды будет направлено 37,8% чистой прибыли группы "Газпром нефть" за 2018 год по МСФО.

Дивиденды "Газпром нефти" за 2017 год составили 71,1 миллиарда рублей (15 рублей на одну обыкновенную акцию) — 28,1% чистой прибыли по МСФО.

"Газпром нефть" за 2018 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 48,7%, или почти в полтора раза, по сравнению с предыдущим годом — до 376,7 миллиарда рублей.

Уставный капитал "Газпром нефти" составляет 7,586 миллиона рублей, он разделен на 4,741 миллиарда обыкновенных акций номиналом 0,0016 рубля. Согласно данным "Газпром нефти", 95,68% обыкновенных акций компании принадлежит "Газпрому". Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами — физическими и юридическими лицами.