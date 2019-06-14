С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках годового собрания акционеров компании в пятницу заявил, что слухи о его возможном назначении на место председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера не имеют под собой никаких оснований.

Отвечая на вопрос одного из акционеров о его переходе на место председателя правления "Газпрома" в связи с возможным уходом Миллера, Дюков сказал: "Это слух, под которым нет никаких оснований. По большому счету, не комментирую информацию".

Дюков в 2003–2006 годах был президентом компании "Сибур". В 2006 году он возглавил "Газпром нефть", продолжал работать с "Сибуром": до 2011 года он возглавлял совет директоров компании, с 2011 года стал заместителем председателя совета директоров.