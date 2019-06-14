МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Добыча ОПЕК упала ниже 30 млн барр./сут., добыча в странах ОПЕК+ сократилась ниже целевого уровня октября 2018 года. Несмотря на значительное сокращение добычи в странах ОПЕК+, запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР выросли из-за увеличения предложения со стороны стран, не присоединившихся к соглашению ОПЕК+ – прежде всего в США.

"Торговые споры" между США и Китаем могут привести к замедлению роста спроса на нефть во второй половине 2019 года.

ДОБЫЧА В ОПЕК УПАЛА ДО ПЯТИЛЕТНЕГО МИНИМУМА

В мае ОПЕК снизила добычу нефти на 236 тыс. барр./сут. по сравнению с месяцем ранее — до 29,876 млн барр./сут. – самого низкого показателя с февраля 2015 года. Эти данные подтверждает Международное энергетическое агентство (МЭА). В его последнем отчете указывается, что в мае ОПЕК добыла 29,95 млн барр./сут.

После февраля 2015 года страны ОПЕК начали агрессивно наращивать добычу, чтобы противостоять американским сланцевым компаниям. В результате, в сентябре 2016 года добыча достигла рекордного уровня – 33,4 млн барр./сут., что привело к образованию избытка предложения и резкому увеличению запасов в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эта организация объединяет развитые страны мира со "свободной рыночной экономикой" – США, Канаду, Японию и большинство европейских государств.

Среди стран ОПЕК наибольшее падение добычи нефти наблюдается в Иране и Венесуэле, которые находятся под жесткими санкциями США. В отчете ОПЕК сообщается, что в мае добыча в Иране составила 2,37 млн барр./сут. – на 227 тыс. барр./сут. меньше, чем месяцем ранее. В Венесуэле добыча сократилась на 35 тыс. барр./сут. – до 741 тыс. барр./сут. Однако по официальным данным, эта латиноамериканская страна добывает свыше 1 млн барр./сут.

Иран и Венесуэла испытывают серьезные проблемы с экспортом углеводородов и рынками сбыта, поскольку администрация Трампа угрожает санкциями тем странам, которые продолжат экономическое сотрудничество с Тегераном и Каракасом в энергетической области.

САУДОВЦЫ СОКРАЩАЮТ ДОБЫЧУ

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, также сократила добычу в прошлом месяце — на 76 тыс. барр./сут., до 9,690 млн барр./сут. В отличие от Ирана и Венесуэлы, Саудовское королевство намеренно сокращает объемы производства с целью уменьшения избыточных запасов и достижения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Саудовская Аравия выступает за сдерживание добычи и продление соглашения ОПЕК+ до конца текущего года.

В ноябре 2018 года "по просьбе президента США Трампа" добыча нефти в саудовском королевстве выросла до исторического максимума – свыше 11 млн барр./сут. Трамп лично попросил саудовского короля увеличить добычу, чтобы компенсировать сокращение предложения нефти со стороны Ирана, против которого США ввели санкции.

Стремительный скачок добычи в Саудовской Аравии вызвал удивление в нефтяных кругах. Представители Ирана заявили, что рекордный показатель был достигнут не за счет увеличения добычи, а благодаря использованию запасов, которые имелись в хранилищах на территории Саудовской Аравии и за ее пределами. Более того, по словам ряда западных экспертов, королевство не способно поддерживать добычу на уровне 11 млн барр./сут. в течение продолжительного периода времени, а достижение рекордного уровня стало "демонстрацией силы" со стороны саудовцев, чтобы добиться от не входящих в ОПЕК стран согласия снизить предложение нефти на рынке.

С декабря 2018 года началось быстрое сокращение производства. В результате, в мае этого года Саудовская Аравия добыла нефти на 1,3 млн барр./сут. меньше по сравнению с рекордным показателем ноября 2018 года. Саудовской Аравии необходимо повышение цен на нефть, поскольку ее бюджет сформирован исходя из $80/барр.

По данным МЭА, в мае в саудовском королевстве было добыто 9,7 млн барр./сут. По мнению специалистов МЭА, благодаря сокращению добычи в королевстве сделка ОПЕК+ была выполнена аж на 133%.

ДОСТИЧЬ БАЛАНСА НЕ УДАЕТСЯ

В конце прошлого года между ОПЕК и рядом стран, не входящих в эту организацию, было заключено соглашение, неофициально получившее название ОПЕК+, о сокращении добычи на 1,2 млн барр./сут. от уровня октября 2018 года. Из этого объема обязательства ОПЕК составляют 812 тыс. барр./сут., стран не входящих в организацию – 388 тыс. барр./сут., включая Россию, на которую приходится 228 тыс. барр./сут.

В октябре прошлого года совокупная добыча ОПЕК составила 32,358 млн барр./сут., а стран подписавших соглашение ОПЕК+ — 44,83 млн барр./сут.

По данным последнего отчета ОПЕК, в мае добычи в организации снизилась на 1,157 млн барр./сут. – на 42% больше объема, предусмотренного соглашением ОПЕК+. Однако в отчете особо подчеркивается, что многие участники соглашения ОПЕК+ не выполняют взятые на себя обязательства. Перевыполнить обязательства ОПЕК+ удалось благодаря "незапланированному" сокращению производства в Венесуэле и Иране, целенаправленной политике Саудовской Аравии, направленной на сокращение предложения нефти, а также снижению добычи в России из-за инцидента с "Дружбой".

В 2019 году Россия приступила к планомерному сокращению добычи нефти, но это вызвало недовольство со стороны крупных компаний – прежде всего "Роснефти". Однако загрязнение экспортного трубопровода "Дружбы" хлорорганикой в середине апреля привело к его остановке, и, как следствие, сокращению добычи.

По данным МЭА, Россия снизила добычу в мае на 120 тыс. барр./сут., благодаря чему добыча ОПЕК+ в прошлом месяце составила 44,3 млн барр./сут. – на 530 тыс. барр./сут. ниже целевого уровня октября 2018 года.

ОПЕК+ СНИЖАЕТ ДОБЫЧУ, США — НАРАЩИВАЮТ

Несмотря на снижение добычи со стороны ОПЕК+, сбалансировать нефтяной рынок все еще не удается. Согласно данным организации, запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле увеличились на 25 млн барр. и на 54,4 млн барр. в месячном и годовом исчислении, достигнув 2,874 млрд барр., что на 7,6 млн барр. больше среднего значения за последние пять лет.

Добиться сокращения запасов в странах ОЭСР до среднего пятилетнего значения не удается из-за растущей добычи в странах, не участвующих в соглашении ОПЕК+ — прежде всего США.

США быстро наращивают добычу – в первую очередь сланцевой нефти. Согласно отчету, в этом году добыча в США увеличится на 1,37 млн барр./сут. относительно 2018 года и в среднем по году составит 12,33 млн барр./сут.. Однако темпы роста окажутся более скромными, чем ожидалось ранее. В предыдущем отчете ОПЕК ожидался рост добычи в США до 12,4 млн барр./сут.

Ожидается, что в этом году добыча сланцевой нефти вырастет на 1,3 млн барр./сут., достигнув 7,9 млн барр./сут. Добыча обычной нефти на шельфе Мексиканского залива и на континентальной части США, включая Аляску, составит 1,89 млн барр./сут. и 2,54 млн барр./сут. соответственно.

Совокупная добыча в странах, не входящих в ОПЕК, включая США увеличится в 2019 году на 2,14 млн барр./сут. против 2,91 млн барр./сут. годом ранее.

Рост добычи сланцевой нефти в США компенсирует сокращение добычи со стороны ОПЕК+. Управления энергетической информации США не спешит пересматривать прогноз роста добычи в стране в сторону уменьшения.

Согласно отчету EIA US, опубликованному во вторник, в США добыча нефти за неделю, закончившуюся 7 июня, снизилась на 100 тыс. барр./сут. – до 12,3 млн барр./сут. Снижение произошло после роста в течение трех недель подряд. Еженедельные данные являются предварительными, впоследствии они уточняются и корректируются.

В последнем краткосрочном прогнозе EIA US говорится, что добыча нефти в США в этом году вырастет на 1,4 млн барр./сут. и достигнет 12,4 млн барр./сут. При этом, средняя цена на американский эталонный сорт WTI в этом году составит $59,29/барр. В январе-мае 2019 года WTI в среднем стоил $57,66/барр.

В МЭА также уверены, что США продолжат наращивать добычу в этом и следующем году, несмотря на то что котировки WTI находятся ниже прогнозируемого уровня.

РОСТ СПРОСА НА НЕФТЬ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

ОПЕК также пересмотрела рост спроса на нефть в мире в текущем году на 70 тыс. барр./сут. – до 1,14 млн барр./сут. Пересмотр вызван неудовлетворительными данными за первый квартал 2019 года в странах ОЭСР – прежде всего в США и Канаде. Согласно последнему отчету ОПЕК, мировой спрос на нефть в этом году составит 99,86 млн барр./сут.

МЭА также считает, что темпы роста спроса в этом году снизятся на 100 тыс. барр./сут. – до 1,2 млн барр./сут. Согласно прогнозу агентства, в 2019 году спрос на нефть в мире достигнет 100,3 млн барр./сут.

Рост спроса на энергоносители может снизиться или остановиться вовсе во второй половине 2019 года, в случае эскалации торговой войной между Китаем и США, которую в отчете ОПЕК толерантно назвали "торговыми спорами". Однако влияние "торговых споров" на нефтяные цены остается не до конца изученным.

Министры стран ОПЕК+ должны оценить это влияние для обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. Встреча, на которой будет решаться вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи во втором полугодии 2019 года, должна состояться 2-4 июля.

Россия встает перед непростым выбором: продлевать соглашение и позволить США дальше наращивать добычу или начать "нефтяную войну" с американскими сланцевыми компаниям.