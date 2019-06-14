КИЕВ, 14 июн — ПРАЙМ. "Укртрансгаз" не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд, закупленного газа хватит до 24 июня, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд. Задолженность "Укртрансгаза" за март-апрель перед поставщиками топливного газа составляет 4,1 миллиарда гривен (154,4 миллиона долларов). Как следствие, некоторые поставщики отказываются в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа. Остаточных объемов газа на производственно-технологические нужды, которые были закуплены по предварительным договорам, достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня", — говорится в сообщении.

В связи с этим ведутся переговоры о реструктуризации долга. "С соответствующим письмом о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации оператор ГТС обратился в Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины. "Укртрансгаз" ведет переговоры с Национальной комиссией по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг для немедленного исправления ситуации. Компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности. О ситуации проинформирован Совет национальной безопасности и обороны Украины", — отметили в пресс-службе.

В компании заявили, что руководство "Укртрансгаза" постоянно информировало регулятора о критическом состоянии оператора ГТС в 2018 и 2019 годах.