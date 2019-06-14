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НОВОРОССИЙСК, 14 июн /ПРАЙМ/. "Транснефть" не видит рисков пересмотра плана по поставке в Белоруссию 18 миллионов тонн нефти в 2019 году, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Относительно планов на 2019 год по поставке на НПЗ Белоруссии 18 миллионов тонн нефти, у нас есть третий и четвертый кварталы, в течение которых недопоставленная во втором квартале нефть будет отгружена во втором полугодии. Рисков невыполнения не видим", — сообщил Андронов.

По его словам, "Транснефть" в настоящее время находится в процессе согласования объемов поставок нефти белорусским НПЗ в июле. Как пояснил Андронов, это связано с необходимостью распределения нефти добываемой на территории Белоруссии. В связи с ЧП на "Дружбе" в апреле-мае и накоплением сырья на территории Белоруссии, часть нефти будет поставлена для переработки на НПЗ республики (80 тысяч тонн) и порядка 140 тысяч тонн планируется поставить на экспорт по нефтепроводу.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.

В начале года Андронов говорил, что, согласно заявкам грузоотправителей, в 2019 году по "Дружбе" планируется прокачать 50 миллионов тонн нефти, плюс на НПЗ Белоруссии — 18 миллионов тонн.