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НОВОРОССИЙСК, 14 июн /ПРАЙМ/. Нефтекомпании обратились в "Транснефть" с просьбой вернуться к прежнему регламенту проверки содержания в нефти хлорорганических соединений раз в десять дней, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Последнее время стали получать письма от грузоотправителей с просьбой вернуться к старому регламенту по контролю хлорорганических соединений в нефти с ежесуточного режима на прежний, раз в десять дней. Мы безусловно информируем Минэнерго. Все ссылаются на непредвиденные расходы, отсутствия достаточного количества реагентов для проведения анализов и т.п. По нашему мнению, данный вопрос надо решать комплексно, в целях полного исключения подобных инцидентов в будущем", — сообщил Андронов.

"Затраты на ежедневный контроль существенны и они не предусмотрены бюджетом "Транснефти". На наш взгляд, было бы правильно, если бы ФАС изучила возможность их учета в тарифе, потому что речь идет о безопасности и качестве сырья, которое поступает в систему. Все увидели, что это необходимо делать", — отметил также Андронов.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.

Из-за ЧП "Транснефть" перешла на ежедневный контроль хлорорганики в нефти вместе действовавшего режима проверок раз в десять дней, говорил в мае глава Минэнерго РФ Александр Новак. Чтобы в будущем не произошло подобных инцидентов, Минэнерго вместе с другими ведомствами подготовило изменения в нормативную базу, в том числе, касающиеся проверок качества нефти.

Как пояснял Новак, в настоящее время ГОСТом предусмотрен неежедневный обязательный контроль 11 показателей и контроль содержания хлорорганических соединений, парафинов в нефти не реже чем раз в 10 дней. Фактически осуществлялся контроль именно по этим двум показателям один раз в течение 10 дней. Ведомства предложили внести изменения в соответствующий ГОСТ, расширив перечень обязательного ежедневного контроля показателей качества нефти.