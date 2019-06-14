МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером в пятницу растут на сигналах о возможных перебоях в поставках после инцидента с танкерами в Оманском заливе, а также на фоне снижения прогнозов по росту спроса на нефть в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.19 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 1,57% — до 62,27 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 52,77 доллара за баррель.

В четверг СМИ сообщили о том, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. В результате чего нефтяные котировки резко подскочили на 4%. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

"Вчерашние нападения на танкеры в Оманском заливе подчеркивают серьезную угрозу безопасности, связанную с иранским кризисом, и сложность достижения дипломатических уступок до тех пор, пока остаются в силе санкции США", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков RBC.

Кроме того, международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК снизили прогнозы по росту спроса на нефть в мире на 2019 год на 100 тысяч баррелей в сутки до 1,2 миллиона баррелей в сутки и на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1,14 миллиона баррелей в сутки, соответственно. Аналитик Again Capital LLC Джон Килдуфф (John Kilduff) считает, что ухудшающаяся перспектива спроса сдерживает цены, несмотря на геополитическую напряженность, приводит комментарий агентство.

При этом нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила в пятницу, что за неделю, завершившуюся 14 июня, число нефтяных буровых установок в США сократилось на 1 штуку, — до 788 единиц. Данные о снижении числа установок могут свидетельствовать о некотором замедлении буровой активности, что поддерживает рост нефтяных цен.