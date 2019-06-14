МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Росстандарт обнаружил фальсифицированный бензин в Крыму в 20% проверок и не соответствующее требованиям дизельное топливо — в 47%, сообщила пресс-служба ведомства.

"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты. Не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%", — говорится в сообщении.

Такие итоги представило ведомство после первого этапа государственных проверок организаций, осуществляющих реализацию топлива на полуострове, на совещании в Симферополе.

Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая оборотные штрафы.

При этом на совещании отмечено улучшение ситуации с качеством топлива на полуострове по сравнению с прошлым годом. Начальник отдела госнадзора по республике Крым и городу Севастополю ЮМТУ Росстандарта Игорь Чернышев сообщил, что в 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину. Он отметил, что большинство предприятий региона сегодня признают проблемы с суррогатом и проявляют готовность к ее решению на территории Крыма.

Кроме того, на совещании обсуждались нормы действующего законодательства, требования по обеспечению качества автомобильного топлива и совершенствование законодательства в профильной сфере. Ключевой задачей для участников рынка и надзорных органов Крыма определено исключение из оборота автомобильного топлива, не соответствующего требованиям техрегламента. Для этого планируется продолжить проверки на топливном рынке и создать на базе Крымского центра стандартизации и метрологии лабораторию по исследованию всех видов топлива и другой продукции нефтегазового комплекса.