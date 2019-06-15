МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил надежду на достижение баланса на нефтяном рынке до наступления 2020 года, передает агентство Рейтер.

"Мы надеемся, что мы сможем сбалансировать рынок до следующего года. Мы работаем над этим", — заявил аль-Фалих журналистам на полях встречи министров энергетики и окружающей среды "большой двадцатки" в японском городе Каруидзава.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения истекли 2 мая этого года. Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил на прошлой неделе глава Минэнерго РФ.