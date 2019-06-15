КИЕВ, 15 июн /ПРАЙМ/. Украинская "Укртранснафта" ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод "Дружба", сообщила в субботу пресс-служба компании.

"Специалисты "Укртранснафты" 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода "Броды-Госграница" ("Дружба"). Злоумышленники присоединили к трубе шланг длиной 250 метров и провели его по поверхности почвы. По состоянию на 16.45 (совпадает с мск) специалисты компании устранили врезку к магистральному нефтепроводу", — говорится в сообщении.

По данным компании, в субботу примерно в 50 километрах от предыдущего несанкционированного подключения к нефтепроводу "Дружба" специалисты "Укртранснафты" обнаружили еще одну врезку в нефтепровод с краном и шлангом высокого давления. Аварийные бригады компании ликвидировали несанкционированное вмешательство в работу нефтепровода.