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МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Юридические основания для приостановки или отмены проекта "Северный поток-2" отсутствуют, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Юридические основания для приостановки или отмены проекта просто отсутствуют. Он полностью соответствует нормам международного морского и экологического права, Третьего энергетического пакета, финских, шведских, датских и немецких законов", — сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".

"Противники проекта это прекрасно понимают и прибегают к средствам вне правового поля, используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике. Успешному завершению проекта способствует высокая заинтересованность наших партнеров в его скорейшем запуске. Причем эта заинтересованность носит исключительно экономический, а не политический характер", — добавил он.

Венедиктов напомнил, что недавно американское консалтинговое агентство "Артур Литтл" представило доклад о том, какие выгоды европейская экономика получит от реализации проекта. "Речь идет о положительном эффекте в размере немногим менее 10 миллиардов евро и рабочих местах более чем для 57 тысяч человек, из которых почти 4 миллиарда евро и 24 тысячи рабочих мест достанутся Германии. Если учесть косвенные факторы, то цифры будут даже выше. Хороший экономический импульс получат Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Италия, Великобритания", — отметил Венедиктов.

"Кстати говоря, мотивация противников "Северного потока-2" также экономическая. Перспектива появления мощного конкурента на рынке "голубого топлива" пугает ряд влиятельных энергетических корпораций, тем более что сжиженный газ, предлагаемый ими в качестве альтернативы нашему, выше по цене примерно на 30 процентов. Немудрено, что при таком неблагоприятном раскладе в ход пойдут любые аргументы против конкурента", — сказал замсекретаря СБ РФ.

Проект "Северный поток —2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.