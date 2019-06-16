АФИНЫ, 16 июн /ПРАЙМ/. Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.

Ципрас сообщил, что провел заседание в связи с провокациями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, где Анкара ведет геологоразведку.

"Первое, что я хочу сказать, это то, что все греки должны чувствовать себя в абсолютной безопасности. Турецкая провокация и нарушение Турцией международного права — это признак не силы, а слабости",- говорится в заявлении Ципраса, которое распространила пресс-служба премьера.

По его словам, Греция — сильная страна, и в последнее время ей удалось сформировать международные союзы и альянсы более сильные, чем прежде.

Ципрас заявил, что позиция Греции и Кипра была подтверждена последовательными решениями саммита Евросоюза, который однозначно осуждает нарушения международного права и провокации Турции. Он сообщил, что поговорил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, чтобы согласовать шаги стран на дипломатическом уровне в рамках Европейского союза.

"И мы согласились в ближайшие время перейти к подготовке почвы для того, чтобы на следующей неделе саммит ЕС принял соответствующие решения. Принял и санкции против Турции, если будет подтверждено, что она провела бурение в исключительной экономической зоне Кипра",- заявил Ципрас.

Он повторил, что греки должны чувствовать себя в полной безопасности.

"Мы хотим направить послание о том, что любой, кто нарушает суверенные права Греции, кто нарушает суверенные права Республики Кипр, которая является государством-членом ЕС, который нарушает международное право в регионе, должен знать, что это будет иметь последствия",- сказал премьер Греции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил накануне, что Турция ведет разработку месторождений углеводородов в восточной части Средиземного моря в соответствии с международным правом и продолжит отстаивать права турок-кипритов на распоряжение природными богатствами острова.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.

Как ранее сообщило кипрское издание "Филелефтерос" со ссылкой на дипломатические источники, Кипр выдал ордер на арест экипажа турецкого бурового судна "Фатих" за бурение в ИЭЗ Кипра и подает судебный иск против компаний, сотрудничающих с Турецкой нефтяной компаний TPAO на континентальном шельфе кипрской ИЭЗ. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Анкара даст необходимый ответ, если власти Кипра попытаются арестовать экипаж судна "Фатих".