МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 января по 15 июня увеличил добычу газа на 2,2% — до 240,6 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"С 1 января по 15 июня 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 240,6 миллиарда кубометров газа. Это на 2,2% (на 5,3 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — сообщает компания.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке сократился на 2,7% (на 3,5 миллиарда кубометров), также отмечает компания.

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров, говорил в конце декабря председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. План компании по добыче газа на 2019 год — 495,1 миллиарда кубометров.

"Газпром", по предварительным данным, с 1 января по 15 июня снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 87,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил, по предварительным данным, 87,8 миллиарда кубометров газа — на 6,3% меньше, чем с 1 января по 15 июня рекордного 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в ряд стран экспорт увеличился. В частности, в Венгрию — на 62,5%, в Австрию — на 27,4%, в Чехию — на 45%, в Словакию — на 20,2%, во Францию — на 4,5%, в Италию — на 2,1%, в Голландию — на 4,7%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,8 миллиарда кубометров.

Как сообщала глава "Газпром экспорта", зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в мае, компания в 2019 году хотела бы превысить показатели по экспорту газа в дальнее зарубежье, однако многое зависит от погоды. По ее словам, спрос на газ "Газпрома" в Европе в среднесрочной перспективе будет находиться в диапазоне 194-204 миллиарда кубометров в год.