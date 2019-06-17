МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Завершившая в мае слияние Wintershall DEA намерена в ближайшие три года вложить в свои проекты в Аргентине около 600 миллионов евро, сообщил в интервью корпоративному изданию "Газпрома" глава немецкой компании Марио Мерен.

"Сегодня мы занимаем четвертое место в стране по добыче газа, активно участвуем в проектах по разработке нетрадиционных залежей нефти и газа: портфель аргентинских проектов Wintershall Dea включает 15 месторождений…. В целом за последние три года мы инвестировали порядка 600 миллионов евро и намерены вложить примерно такую же сумму в течение последующих трех лет", — сказал Мерен.

Глава Wintershall DEA также отметил, что после завершения слияния компания вышла на третье место по добыче газа в Норвегии и планирует в ближайшие годы удвоить там суточную добычу до 200 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. Кроме того, в ближайшем будущем Wintershall DEA начнет развивать свою деятельность в двух новых для себя регионах – компания получила семь лицензионных участков у побережья Бразилии и заключила две сделки в Мексике.

"В конце прошлого года мы также приобрели долю в очень перспективной концессии "Гаша" (Ghasha) в Абу-Даби. Ближний Восток как один из крупнейших нефтегазовых регионов, несомненно, представляет для нас интерес", — сообщил топ-менеджер.

В то же время ключевым регионом для Wintershall DEA остается Россия. Компания пока не планирует новых проектов в стране, но рост здесь ожидается уже за счет существующих. Так, "Ачим Девелопмент" (СП с "Газпромом", к которому намерена присоединиться и OMV) сейчас ведет активную подготовку к началу добычи на участках 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Кроме того, "Ачимгаз" (также СП с "Газпромом"), к 2020 году планирует довести количество скважин на первом участке до 110, что позволит компании добывать более 8 миллиардов кубов газа в год. Что касается туронских залежей Южно-Русского месторождения, то их широкомасштабная разработка планируется с 2020 года. Пока же ведется опытно-промышленная разработка турона, уточнил Мерен. "К 2018 году мы добыли более 650 миллионов кубометров туронского газа", — отметил он.