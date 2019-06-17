МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") решили не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, говорится в сообщении компании.

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям МОЭК по результатам 2018 года", — сказано в сообщении.

Из прибыли за 2018 год в 11,2 миллиарда рублей акционеры решили направить в резервный фонд 363,8 миллиона рублей, на инвестиции — 262,3 миллиона рублей, на покрытие убытков прошлых лет — 3,4 миллиарда рублей. Прибыль, полученную по договорам технологического присоединения новых потребителей, в размере 7,17 миллиарда рублей акционеры решили оставить в распоряжении компании.

В апреле 2018 года глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров говорил, что МОЭК может заплатить свои первые дивиденды по итогам 2018 года, направив на них 5-10% прибыли. МОЭК вошла в состав "Газпром энергохолдинга" в 2013 году, дивидендов компания еще не платила.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является "Газпром энергохолдинг", которому принадлежит более 88% акций компании.