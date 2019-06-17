МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рост розничных цен на топливо в среднем по России находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС, заявил журналистам представитель курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

"Дмитрий Козак провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний. В среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано. Рост цен на моторное топливо находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС", — сказал Джус.

По его словам, ФАС и Минэнерго проверяют информацию о скачках цен на топливо на независимых АЗС в Сибири и на Дальнем Востоке, такие факты могут носить единичный характер, нефтекомпании, работающие в этих регионах, выполняют обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник поручил вице-премьеру Козаку, курирующему ТЭК, проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири и при необходимости принять меры. Козак ответил, что вопрос роста цен будет обсуждаться с нефтяными компаниями уже в понедельник вечером.

"Возможные факты существенного превышения роста цен в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах ДФО и Сибири по поручению правительства проверяются ФАС и Минэнерго, однако они могут носить лишь единичный характер", — сказал Джус.

"В целом компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок", — добавил Джус.