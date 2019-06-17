МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в июле вырастет по сравнению с июнем на 70 тысяч баррелей в сутки, до 8,52 миллиона баррелей в день, или на 0,8%, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Самое большое увеличение добычи в июле ожидается на месторождении Permian — на 55 тысячи баррелей, до 4,226 миллиона баррелей в день. Кроме того, по мнению EIA, на Bakken рост составит 11 тысяч баррелей, до 1,439 миллиона, на Niobrara — 10 тысяч, до 730 тысяч баррелей в день, а на Appalachia добыча вырастет на 4 тысячи, до 138 тысяч баррелей в день.

На Haynesville, по мнению EIA, уровень добычи останется на уровне в 43 тысячи баррелей в день. Снижение при этом будет отмечено на Anadarko — на 7 тысяч, до 554 тысяч баррелей, и на Eagle Ford — на 3 тысячи, до 1,39 миллиона баррелей в день.

EIA также ожидает в июне роста добычи газа на этих месторождениях — на 798 миллиона кубических футов, до 81,362 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в июне составляет 80,564 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в мае сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 77, до 8,283 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.