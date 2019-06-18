КИЕВ, 18 июн — ПРАЙМ. "Нафтогаз" допускает возможность заключения с "Газпромом" на период после 2019 года контракта не на услуги транспортировки газа, а на своп газа с его приемом украинской стороной на границе с Россией и возвратом на границе с ЕС, заявил во вторник исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Действующий контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит российского газа в Европу действует до конца 2019 года. Член правления "Газпрома" Сергей Кузнец ранее во вторник заявил, что на данный момент невозможно заключить контракт на транзит газа с "Нафтогазом" на европейских условиях, поскольку эта украинская госкомпания по-прежнему совмещает работу на оптовом рынке газа и транспортировку. Оперирующая ГТС компания "Укртрансгаз" является дочерней структурой "Нафтогаза".

"Запасной вариант у нас есть. … Если "Газпром" никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и национальный регулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать/менять тарифы и другие существенные условия договора), то "Нафтогаз" готов взять эти риски на себя. В таком случае мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нафтогазом" контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, по такому договору "Газпром" будет передавать украинской стороне на границе с РФ определенный объем газа, а "Нафтогаз" будет передавать такой же объем на границе с ЕС, что будет подтверждаться газотранспортными операторами Словакии, Венгрии, Польши, Румынии.

Плата за транзит в таком "своповом" договоре будет оформлена не как тариф на транспортировку, а как маржа, размер которой украинская компания рассчитает в соответствии с европейскими правилами, согласует с представителями ЕС и представит для переговоров с "Газпромом", описал Витренко.

В качестве дополнительного условия он назвал заключение "Газпромом" и "Укртрансгазом" "соглашения о соединении украинской и российской газотранспортных систем". "Нас устраивает предложение ЕС — обеспечить техническую возможность (мощности) для поступления газа из РФ на Украину в объеме не менее 90 миллиардов кубометров газа в год. То есть будет 30 миллиардов кубометров для дополнительных объемов транзита, доступных как для газпромовского газа, так и для газа других компаний", — отметил Витренко.