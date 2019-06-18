МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Россетей", компания "Россети Юг", приобрела 100% акций электросетевой компании ПАО "ВМЭС", которая осуществляет электроснабжение потребителей Волгограда, говорится в пресс-релизе "Россетей". Акции приобретены по результатам открытых торгов.

"Консолидация электросетевых активов на базе крупной компании — это повышение эффективности управления электросетевым комплексом, снижение издержек, оптимизация затрат на присоединение новых потребителей, единый прозрачный центр ответственности, комплексный подход к техническому перевооружению и реализации программ развития. "Россети Юг" обладает необходимым уровнем технической оснащенности, укомплектована профессиональными кадрами, что обеспечивает эффективную эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и, как следствие, высокие стандарты качества и надежности энергоснабжения потребителей", — отметил генеральный директор "Россети Юг" Борис Эбзеев.

"ВМЭС" является правопреемником муниципального предприятия-банкрота, в котором после накопления критической для предприятия суммы задолженности за услуги по передаче электроэнергии под угрозой увольнения оказались более 600 человек.

Основной кредитор МУПП "ВМЭС" – "Россети Юг" — предложил банкротство в форме акционирования. Новая компания приступила к операционной деятельности с 1 октября, приняв на себя все обязательства своего предшественника-банкрота перед потребителями.