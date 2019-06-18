МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Акционеры "Энел Россия" избрали новый состав совета директоров компании, куда вошли три новых члена, сообщает компания.

Новыми членами совета директоров стали представители Enel S.p.A Симоне Мори и Джанкарло Пешини, а также представитель PFR Partners Fund I Limited Ларон Николас Совирон и представитель The Russian Prosperity Fund Виталий Зархин.

При этом из прежнего состава в новый были переизбраны: старший вице-президент Macquarie Infrastructure&Real Assets Денис Мосолов, замгендиректора — директор по персоналу и организационному развитию "Энел Россия" Стефан Звегинцов, профессор Rome Tre Андреа Гуаччеро, старший менеджер проектов по слияниям и поглощениям департамента администрирования, финансов и контроля Enel S.p.A. Мария Антониетта Джаннелли, профессор права в университете LUISS в Риме Андреа Палаццоло, генеральный директор "Generali Russia and CIS" Джорджио Каллегари, первый заместитель генерального директора Управляющей компании РФПИ Тагир Ситдеков.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании составляет 9,4 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании — 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited — 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров — 16,86%.