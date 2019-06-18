МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Компания Siemens сократит 2,7 тысячи рабочих мест по всему миру, 1,4 тысячи из которых приходятся на Германию, для оптимизации производительности и конкурентоспособности ввиду превращения своего энергетического подразделения Gas and Power (GP) в отдельную компанию, говорится в релизе компании.

"Наша новая компания, работающая в газовой и энергетической сферах, создала синергетический эффект, который позволит нашей компании достигать конкурентоспособных результатов в условиях структурных изменений в нашей отрасли. Запланированные меры (сокращение рабочих мест — ред.) помогут нам создать больше возможностей для роста и обеспечения безопасности, которые дает конкурентный игрок на энергетическом рынке", — заявила член правления Siemens AG и генеральный директор Gas and Power Лиза Дэвис (Lisa Davis).

Ранее Siemens объявила, что на фоне сложной рыночной конъюнктуры, создание GP потребует дополнительной экономии в размере 500 миллионов евро для повышения ее ценовых конкурентных преимуществ на рынке.

Данная экономия предусматривает сокращение 2,7 тысяч рабочих мест по всему миру в течение нескольких лет. Siemens в ближайшее время начнет переговоры с текущими представителями работников, а затем осуществит запланированные меры, в том числе программу переквалификации в связи со структурным изменением отрасли, таким образом, данные сокращения будут нести социально-ответственный характер.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене. Число сотрудников по состоянию на 31 марта 2019 года составляло 383 тысячи человек.