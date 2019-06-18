МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. ОПЕК предлагает провести очередные заседания стран ОПЕК и ОПЕК+ в период с 28 июня по 2 июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти.

По словам собеседника агентства, делегациям сделки ОПЕК+ было направлено письмо с новым предложением по датам, подписанное президентом конференции ОПЕК, министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо. В нем, в частности, предлагается собрать встречу технического комитета экспертов ОПЕК+ 28 июня, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех стран ОПЕК 1 июля, а встречу всех 24 государств ОПЕК+ 2 июля.

Заседания ОПЕК и ОПЕК+ изначально намечались на 25 и 26 июня соответственно. Однако позднее начал обсуждаться перенос встреч на июль. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в начале июня говорил, что большинство стран подтвердило свое согласие на проведение встречи ОПЕК+ 2-4 июля, но окончательного решения пока нет. В свою очередь министр нефти Ирана Бижан Зангане 17 июня после встречи с Новаком заявил, что согласен на перенос встречи ОПЕК на 10-12 июля, но не смог бы посетить ее в начале июля.