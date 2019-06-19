МЕХИКО, 19 июн /ПРАЙМ/. Американская Anadarko Petroleum с партнерами приняли окончательное инвестиционное решение по строительству завода по сжижению и экспорту газа в Мозамбике, сообщила компания.

СПГ-проект станет первым наземным в Мозамбике, изначально он предполагает строительство двух линий общей мощностью 12,88 миллионов тонн в год, 86% из которых уже законтрактовано. Ключевые покупатели находятся в Азии и Европе.

Оператором выступает Anadarko Mocambique Area 1 (26,5%), ENH Rovuma Area Um принадлежит 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 – 20%, ONGC Videsh – 10%, Beas Rovuma Energy Mozambique Limited – 10%, BPRL Ventures Mozambique – 10%, PTTEP Mozambique Area 1 Limited – 8,5%.

В начале февраля 2018 года правительство Мозамбика одобрило газовый проект Anadarko Petroleum стоимостью 15 миллиардов долларов. Компания планирует построить СПГ-завод на ресурсной базе месторождений в нефтегазовом бассейне Рувума (Rovuma) на северном побережье Мозамбика. Ожидается, что завод начнет работу в 2022 или 2023 году.

Как сообщалось ранее, Anadarko приняла предложение Occidental Petroleum о покупке компании. Occidental Petroleum намерена после завершения сделки продать активы Anadarko в Алжире, Гане, Мозамбике и Южной Африке французской Total за 8,8 миллиарда долларов.