МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Управление энергетической информации США (EIA US) сообщает о замедлении роста добычи сланцевой нефти. Однако добыча в США продолжит расти благодаря большому количеству неосвоенных скважин. Сланцевые компании вместе с ростом производства наращивают убытки. Понижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) обеспечит прилив необходимых инвестиций в разработку сланцевых структур в США.

ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ДОБЫЧИ

EIA US опубликовало очередной прогноз добычи сланцевой нефти в июле. В следующем месяце добыча нефти в США вырастет на 70 тыс. барр./сут., или на 0,8%, составив 8,52 млн барр./сут. – очередной исторический рекорд.

По предварительным данным, в июне добыча нефти в стране достигла 8,45 млн барр./сут. по сравнению с 8,495 млн барр./сут. согласно майскому прогнозу EIA US. В текущем месяце рост добычи должен был составить 83 тыс. барр./сут., или 1% относительно мая 2019 года.

Из данных EIA US можно сделать однозначный вывод о замедлении темпов роста добычи на сланцевых структурах США, несмотря на обновление рекордных показателей.

Наибольший рост ожидается на Permian Basin – крупнейшей сланцевой структуре США, где добывается более трети всей американской нефти. EIA US ожидает, что добыча на Permian Basin увеличится на 55 тыс. барр./сут. – до 4,226 млн барр./сут.

На структурах Bakken и Niobrara рост производства составит 11 тыс. барр./сут. и 10 тыс. барр./сут. соответственно. В районе Appalachia ожидается рост всего на 4 тыс. барр./сут.

EIA US прогнозирует снижение добычи на структурах Anadarko и Eagle Ford на 7 тыс. барр./сут. и 3 тыс. барр./сут. соответственно. На Haynesville объем производства останется на прежнем уровне – 43 тыс. барр./сут.

Добыча сланцевого газа в США в июле ожидается на уровне 81,362 млрд куб. футов/сут. – на 798 млн куб. футов/сут., или на 1% больше, чем в этом месяце. В июне добыча газа в стране должна составить 80,564 млрд куб. футов/сут., — на 99 млн куб. футов/сут. меньше, чем прогнозировала EIA US в мае.

НЕОСВОЕННЫЕ СКВАЖИНЫ И РАСТУЩИЕ УБЫТКИ

На прошлой неделе Baker Hughes сообщила о снижении количества нефтяных буровых установок в США до 788 – на 100 меньше по сравнению с ноябрем 2018 года, когда их количество достигло максимального значения.

Однако американские сланцевые компании продолжают наращивать добычу нефти и газа за счет ввода в эксплуатацию неосвоенных скважин (DUC, drilled but uncompleted). По данным EIA US, количество неосвоенных скважин на сланцевых структурах в мае сократилось до 8283 – на 77 меньше, чем в апреле. В апреле количество неосвоенных скважин также уменьшилось, на 43 – впервые с марта 2018 года.

При этом, в прошлом наблюдалось сокращение числа неосвоенных скважин в США на всех сланцевых структурах, за исключением Permian Basin, где их количество увеличилось на 41 – до 3930. Огромное количество неосвоенных скважин на крупнейшей сланцевой структуре США может обеспечить рост добычи, несмотря на сокращение объемов буровых работ в стране.

Наличие огромного количества неосвоенных скважин позволяет наращивать добычу, даже сокращая объемы бурения, но в течение ограниченного времени. Кроме того, при текущих ценах на нефть – WTI в диапазоне $50-55/барр. – большинство сланцевых компаний продолжат генерировать убытки, даже в случае сокращения затрат на бурение и ввода в эксплуатацию большего числа неосвоенных скважин.

Разработка сланцевых месторождений становится тяжелым бременем для экономики США. Согласно исследованию Rystad Energy, в первом квартале 2019 года лишь четыре из сорока американских сланцевых компаний сумели добиться положительного денежного потока – добыча была нерентабельной и приносила убытки. Совокупный убыток составил $4,7 млрд – самый худший финансовый показатель с четвертого квартала 2017 года. Финансовые результаты большинства сланцевых компаний оказались удручающими, несмотря на снижение капитальных затрат. При этом, в январе-марте 2019 года средняя спотовая цена на эталонный американский сорт WTI в Кушинге, основном нефтяном хабе (распределительном центре) США, составила $54,83/барр.

Данные Rystad Energy подтверждаются американским Институтом энергетической экономики и финансового анализа (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA), который совместно с Институтом Сайтлайн изучил производственную деятельность и финансовые результаты 29 североамериканских сланцевых компаний. В результате, их совокупный убыток в первом квартале 2019 года достиг $2,5 млрд, что на $0,4 млрд больше, чем в четвертом квартале 2018 года.

Убытки выросли, несмотря на сокращение капитальных затрат в первом квартале 2019 года на 16% по отношению к четвертому кварталу 2018 года. Кроме того, изучаемые 29 компаний с 2010 по 2019 год наращивали убыток, который достиг $184 млрд.

Вывод IEEFA: в целом сланцевая индустрия постоянно приносит убытки и не может обеспечить свои всевозрастающие потребности в финансировании.

По данным адвокатской фирмы Haynes and Boone, 172 североамериканских нефтяных компании объявили себя банкротами с начала 2015 года по апрель 2019 года, а их совокупная задолженность превысила $98,5 млрд. В январе-апреле 2019 года обанкротилось 6 компаний, которые задолжали кредиторам $2,67 млрд. Из этой суммы необеспеченные кредиты составили $1,94 млрд.

Убытки сланцевых американских компаний подрывают надежды кредиторов получить отдачу от инвестиций. В связи с этим сокращаются капитальные вложения в разработку сланцевых месторождений. Продажа акций и облигаций также не приносит средств в количестве, достаточном для проведения буровых работ в объеме, необходимом для наращивания добычи.

НИЗКАЯ СТАВКА ФРС ОБЕСПЕЧИТ РОСТ ДОБЫЧИ И ВЕЛИЧИЕ АМЕРИКИ

EIA US прогнозирует дальнейший рост добычи, которая вырастет в 2019 году на 1,4 млн барр./сут. — до 12,4 млн барр./сут., а в 2020 году – на 0,9 млн барр./сут., до 13,3 млн барр./сут., несмотря на нерентабельность добычи сланцевой нефти.

Администрация Трампа создала "тепличные" условия для сланцевых компаний, значительно понизив налоги и отменив ограничивающие добычу экологические требования, но для обеспечения роста добычи этого недостаточно. Необходим доступ к дешевым кредитам, получить которые невозможно, если ФРС сохранит текущую базовую ставку в 2,25-2,5% — самый высокий уровень с 2008 года.

Трамп жестко критикует руководство ФРС за сохранение высокой ставки, которая способствует повышению курсу доллара и подрывает конкурентоспособность американской экономики, в первую очередь нефтяной отрасли. Сейчас около 70% всей американкой нефти добывается сланцевыми компаниями. По разным оценкам, в сланцевых компаниях и предприятиях, обеспечивающих их деятельность, напрямую или косвенно занято от 8 млн до 9,5 млн человек. Финансовая и законодательная поддержка сланцевых компаний – реального сектора экономики США – полностью соответствует лозунгу Make America Great Again. Ожидается, что после заседания 18-19 июня ФРС окончательно откажется от повышения ставки и объявит о возможном ее понижении до конца года.

Наращивая добычу, США стремятся к доминированию на мировом рынке нефти, что позволит диктовать цены на разные виды энергоносителей. При этом, США не собираются конкурировать с другими производителями – это невозможно из-за высокой себестоимости сланцевой добычи и увеличения убытков. Конкуренты будут устраняться при помощи санкций, ограничений доступа к рынкам капитала и других методов воздействия на страны, способные противостоять США на глобальном энергетическом рынке.