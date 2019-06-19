МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Дания в согласовании маршрута "Северного потока-2" исходит из параметров экологии и безопасности и на основе этих принципов сейчас считает запрошенный последним юго-восточный маршрут проекта более приемлемым, заявил РИА Новости глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.

Член правления "Газпрома" Сергей Кузнец накануне, 18 июня, заявил, что возможная задержка Данией проекта строительства газопровода "Северный поток-2" может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать.

"Согласно текущей оценке юго-восточный маршрут является более приемлемым, исходя из ряда экологических параметров и параметров безопасности. Других комментариев относительно заявлений "Газпрома" у DEA нет", — сказал представитель DEA.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG в апреле по требованию датского регулятора подала третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута. При этом ранее в DEA уже были поданы две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и по альтернативному — к северо-западу от Борнхольма.