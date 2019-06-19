МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Строительство приемного терминала экспортного газопровода "Турецкий поток" завершено более чем на 80%, говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома".

"Завершена укладка морской части газопровода по дну Черного моря. Полностью готовы к началу эксплуатации КС "Русская" и участок берегового примыкания в России, где на данный момент проводятся пуско-наладочные работы. Одновременно ведется сооружение приемного терминала в Турции — выполнено более 80% строительно-монтажных работ", — говорится в сообщении компании.

По итогам совещания о ходе реализации проектов строительства экспортных газопроводов правление "Газпрома" поручило профильным подразделениям продолжить работу по реализации проектов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявила, что "Турецкий поток" заработает в срок, до конца года. Заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин также сообщал, что компания ожидает готовности "Турецкого потока" к поставкам газа в последней декаде декабря.

"Турецкий поток" — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Проект предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.