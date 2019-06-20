МЕХИКО, 20 июн /ПРАЙМ/. Работы по расширению нефтепровода Trans Mountain в Канаде возобновятся в начале сентября, прокачка нефти по нему из провинции Альберта на западное побережье начнется в середине 2022 года, сообщило издание Calgary Herald со ссылкой на руководителя проекта Яна Андерсона.

В среду правительство Канады повторно одобрило проект расширения нефтепровода Trans Mountain, после того как десять месяцев назад он был остановлен судом, заявившим о необходимости дополнительных консультаций с коренным населением. Проект теперь был одобрен с условием соблюдения 156 дополнительных условий.

"Мы уверены, что компания и проект будут соответствовать всем стандартам, всем регламентам, пройдут испытания", — сказал Андерсон в среду журналистам.

По его словам, стоимость проекта возросла из-за задержки, но конкретных цифр Андерсон не назвал.

Проект предполагает увеличение мощности Trans Mountain между Эдмонтоном и Бернаби с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день.

Летом 2018 года Kinder Morgan Canada представила два сценария реализации проекта: в первом стоимость расширения нефтепровода увеличивалась до 8,4 миллиарда канадских долларов (6,45 миллиарда долларов США), а начало поставок было запланировано на конец 2020 года. Во второй сценарий были заложены затраты в 9,3 миллиарда канадских долларов (7,1 миллиарда долларов США), а завершение проекта предполагалось в декабре 2021 года.

До этого стоимость проекта планировалась на уровне 7,4 миллиарда канадских долларов (5,7 миллиарда долларов США), а начало поставок было запланировано на декабрь 2019 года.