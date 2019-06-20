МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. "Энел Россия" подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании (СГК) за сумму не менее 21 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Энел Россия".

"Сегодня "Энел Россия" и "Кузбассэнерго" (дочерняя компания "Сибирской генерирующей компании") подписали договор купли-продажи угольной электростанции Рефтинской ГРЭС… Сумма сделки должна составить не менее 21 миллиарда рублей без НДС и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий", — сказано в сообщении.

Отмечается, что договор купли-продажи должен вступить в силу, как только будут выполнены два условия: согласование сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы и одобрение условий сделки акционерами "Энел Россия" на внеочередном собрании, которое состоится 22 июля.

Рефтинская ГРЭС — тепловая угольная электростанция с установленной электрической мощностью 3,8 ГВт. Установленная тепловая мощность — 350 Гкал.ч. В качестве основного топлива использует экибастузский уголь. Доля вырабатываемой на Рефтинской ГРЭС электроэнергии от общего объёма потребляемой Свердловской областью электроэнергии составляет около 40%.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании составляет 9,4 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании — 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited — 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров — 16,86%.