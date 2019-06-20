БРЮССЕЛЬ, 20 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюз намерен ускорить переход на возобновляемую энергию и уменьшить зависимость от импорта, говорится в заключениях саммита ЕС по стратегии развития союза до 2024 года.

"ЕС ускорит переход к потреблению энергии из возобновляемых источников, повысит эффективность использования энергии, уменьшит зависимость от внешних источников, диверсифицирует (маршруты получения энергии)", — гласит документ.

Один из важнейших поставщиков энергии для Евросоюза — Россия.

Еврокомиссия стремится к сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу и даже предложил стратегию, предполагающую переход к нейтральной для климата экономике ЕС к середине века, то есть с нулевыми чистыми выбросами парниковых газов. Однако, как отмечалось ранее, ЕС не откажется от использования, к примеру, газа в ближайшие годы.

Конкретные способы воплощения этой идеи пока не выбраны. Среди путей достижения такой цели, исходя из материалов ЕК, есть, к примеру, увеличение использования возобновляемых источников энергии, декарбонизация транспорта за счет использования его альтернативных видов, сокращение потребления энергии, развитие природных поглотителей выбросов за счет более устойчивого использования земель. К примеру, максимизируя использование энергии из возобновляемых источников, ЕС может добиться того, что более 80% электричества будет приходиться на ВИЭ к 2050 году, сообщала ЕК.