МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Россия исходит из того, что фактическая сумма компенсации Белоруссии из-за ситуации с "Дружбой" будет определена по итогам 2019 года, с учетом объемов поставок нефти и транзита через белорусскую территорию, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

"Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года – с учетом реальных объемов поставок нефти в Белоруссию и ее транзита через белорусскую территорию", — сказал Приходько.

Он напомнил, что Россия и Белоруссия создали совместной рабочую группу для оценки размеров ущерба из-за ЧП с "Дружбой". "Речь идет о реально подтвержденных потерях", — подчеркнул Приходько.

В мае по итогам переговоров вице-премьеров Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака была достигнута договоренность о создании рабочей группы для оценки фактических убытков, которые понесла белорусская сторона из-за ЧП с "Дружбой", и способов компенсации. В состав рабочей группы вошли представители госконцерна "Белнефтехим" и Минэнерго РФ. Как уточняли в Минске, обсуждаются компенсации двух видов – прямых и косвенных потерь. Также "Белнефтехим" сообщал, что 31 мая направил в Минэнерго РФ свою оценку по ситуации с поставками загрязненной хлоридами нефти, там указана предварительная сумма понесенных Минском потерь. О какой сумме идет речь, в концерне не уточнили.

В пятницу в Минске пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии.