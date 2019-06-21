БРЮССЕЛЬ, 21 июн /ПРАЙМ/. Саммит ЕС выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события, говорится в согласованном в четверг заявлении.

"Евросовет подтверждает предыдущие заключения… в которых решительно осуждаются продолжающиеся незаконные действия Турции в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, выражает серьезную озабоченность в связи с нынешней незаконной буровой деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье и сожалеет о том, что Турция до сих пор не ответила на неоднократные призывы ЕС прекратить такую деятельность", — говорится в документе.

В нем отмечается, что "Евросовет одобряет предложение для ЕК и дипслужбы безотлагательно представить варианты соответствующих мер, включая целевые меры".

"ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром", — говорится в заявлении.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.