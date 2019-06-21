ВАШИНГТОН, 21 июн /ПРАЙМ/. США опоздали с попытками помешать реализации проекта "Северный поток-2", максимум, что они могут сделать – ставить палки в колеса, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

США давно выступают против строительства "Северного потока-2", считая, что он усилит влияние РФ на внешнюю политику европейских стран, продвигая в ЕС свой СПГ. Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что изучает вопрос о введении санкций против "Северного потока-2", но полагает, что лучший способ противостоять российскому влиянию в энергетической сфере в Европе — это продажа СПГ из США в ЕС.

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Действия, чтобы приостановить проект, предпринимает и американский сенат. В частности, в середине июня сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение в конгресс очередной законопроект, направленный против реализации "Северного потока-2". В случае принятия законопроекта он бы "наложил санкции на российский газопровод "Северный поток-2" и ускорил бы экспорт американского природного газа союзникам НАТО". Законопроект также призывает главу минэнерго США устранить все возможные препоны для налаживания бесперебойных поставок американского СПГ в Европу и другим американским союзникам, а также провести переговоры по энергобезопасности с представителями НАТО.

Чуть ранее сенаторами Тедом Крузом, Джин Шахин, Джоном Баррасо и Томом Коттоном в рамках другого законопроекта президенту США было предложено выработать стратегию обеспечения "энергетической безопасности европейских союзников". Согласно документу, эта стратегия "должна включать в себя противодействие доминированию России в Европе". Он также подразумевает санкции за предоставление России судов для строительства трубопроводов и других целей.

НЕ УСПЕЛИ НА УХОДЯЩИЙ ПОЕЗД

"Политическая цель этих законопроектов очень проста – остановить "Северный поток-2", не дать ему состояться. Здесь все методы хороши, и дилеры, и судовладельцы, и операторы, и производители строительного оборудования, инженеры-наладчики и пусковики, и строители, все, кто участвуют прямым или косвенным образом подпадают под эти возможные санкции", — отмечает Шостак.

Но, по его словам, "многие вещи из этих пакетов (законопроектов) носят декларативный характер. Нельзя не учитывать разношерстное настроение среди самих европейцев, которые придерживаются далеко не однозначной позиции. Мы знаем позицию Германии, которая всячески противится американскому давлению. Да и большинство европейских стран, за исключением, пожалуй, колеблющейся Дании, поддерживают этот проект".

"Воспрепятствовать и задержать, создать трудности ("Северному потоку-2") – да можно. И ключевым будет решение Дании и это вопрос прокладывания маршрута. Что касается других вопросов, включая пуск и наладку, то это практически все уже имеется. Ряд крупных европейских компаний участвуют в этом проекте и собираются на нем зарабатывать. От него есть экономическая выгода и трудно бороться с экономикой", — заключил Шостак.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

"Газпром" уже сварил 858 из 876 километров — или 98% — линейной части газопровода от Грязовца до компрессорной станции (КС) "Славянская", который должен обеспечить подачу газа в "Северный поток-2". На сегодняшний день в Балтийском море уложено более 59% газопровода — около 1450 километров. В настоящее время укладка ведется в водах Финляндии, продолжается сооружение береговых объектов на российском и германском участках.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

В ФРГ в ответ на угрозы от США не раз заявляли, что не собираются менять свою позицию. Канцлер Австрии Кристиан Керн также подверг критике решение сената США ввести новые санкции против России, которые затрагивают проект "Северный поток-2".