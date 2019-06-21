КИЕВ, 21 июн — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" в июле будет продавать газ промышленным потребителям на 12,7-13,5% дешевле, чем в июне, соответствующая информация размещена на сайте компании.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 5017-5606 гривен (около 190–212 долларов по курсу НБУ – ред.) за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на июнь 2019 года, в июле цены уменьшены на 12,7-13,5%", — говорится в сообщении.

Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.