МИНСК, 21 июн — ПРАЙМ. Трубопровод "Дружба" на территории Белоруссии планируется полностью очистить от загрязненной хлоридами российской нефти к середине августа, сообщил в пятницу белорусский госконцерн "Белнефтехим".

"Полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года", — говорится в сообщении на сайте концерна.

В "Белнефтехиме" также отметили, что в настоящее время на территории республики в трубопроводах находится около 620 тысяч тонн некондиционной нефти.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Белорусская сторона усиленно контролирует качество нефти, поступающей по магистральному трубопроводу "Дружба" из России, проведенные в лабораторных условиях пробы регистрируют параметры качества нефти "в рамках стандарта", сообщил "Белнефтехим".

"По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта", — говорится в сообщении.