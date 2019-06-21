МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Компания Sakhalin Energy восстановила производство сжиженного природного газа (СПГ) на технологической линии СПГ-завода в поселке Пригородное проекта "Сахалин-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Sakhalin Energy 17 мая остановила работу одной из технологических линий СПГ-завода из-за неисправности оборудования, в результате чего компания была вынуждена перейти на летнее техобслуживание оборудования раньше запланированного срока.

"В настоящее время все производственные объекты Sakhalin Energy работают в штатном режиме", — сообщили в компании.

"Сахалин-2" – комплексный нефтегазовый проект. В его рамках осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Для реализации проекта создана новая нефтегазовая инфраструктура, включающая в себя три морские платформы, морскую и наземную транссахалинскую трубопроводную систему, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и первый в России завод по производству СПГ.

Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.