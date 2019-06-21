МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "Газпром" планирует к концу года разработать новую дивидендную политику, предусматривающую выплаты из чистой прибыли с корректировкой на ее неденежные статьи и отсутствие привязки дивидендов к абсолютным значениям прошлого года, выплаты в соответствии с новой политикой компания планирует произвести уже в 2020 году, говорится в ее презентации.

В слайде с названием "Разработка новой дивидендной политики" обозначены следующие пункты: "Выход на целевой уровень 50% чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО в течение трех лет. Дивидендная политика будет разработана до конца 2019 года. В 2020 году дивиденды планируется выплатить на основе новой политики. Корректировки чистой прибыли на неденежные статьи. Дивиденды не привязаны к абсолютным значениям прошлого года".