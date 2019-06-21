С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — ПРАЙМ. "Газпром" планирует в этом году размещение еврооблигаций в евро, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

"Что касается евробондов, мы в начале года уже разместили, вы знаете, получили достаточно большие средства, да, готовим тоже… Если в этом году, то до конца года", — сказал Садыгов, отвечая на вопрос о планах по выпуску евробондов, уточнив, что размещение планируется в евро.

Он также сообщил, что "Газпром" рассматривает возможность реализации программы мультивалютных корпоративных облигаций.

"Рассматриваем несколько иных инструментов, в том числе мультивалютную корпоративную облигацию на нашем российском рынке по российскому праву", — заявил он.

Кроме того, по словам Садыгова, "Газпром" хотел бы повторить успех размещения облигаций в иенах, рассматривает такой вариант в конце 2019 года — начале 2020 года.

"Мы хотим повторить наш успех прошлого года и в иенах… У нас были переговоры с экспортными агентствами… постараемся эту тоже программу готовить, конец года или начало следующего года, для нас это не настолько важно, но все равно эту программу тоже будем выполнять себе", — сказал он.