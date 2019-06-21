КИЕВ, 21 июн /ПРАЙМ/. Украинская государственная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе в связи с жарой и не исключает аварийных отключений.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", — говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

По данным компании, за последние две недели на Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт. "В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний", — говорится в сообщении.

В компании отмечает, что исправить ситуацию может стабильная поставка угля теплоэлектростанциям, выведения с ремонта блоков ТЭС и включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

"По этому поводу "Укрэнерго" уже обратилось в Совет национальной безопасности и обороны с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения пока зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины", — говорится в сообщении.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" является государственным предприятием, которое выступает гарантом целостности и надежного функционирования объединенной энергетической системы Украины.