БЕЙРУТ, 23 июн /ПРАЙМ/. Выведены из строя пять нефтяных трубопроводов в прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс, сообщило сирийское министерство нефти на своей странице в Facebook.

"Вчера поступило сообщение об утечке нефти в акватории в Баньясе. Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой, в результате были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов", — говорится в сообщении компании.

Министерство заявило, что после оценки ущерба специалисты приступили к ремонтным работам и в ближайшие часы возобновится подача нефти в резервуары.

Кто и как повредил нефтяные трубопроводы в Баньясе на данный момент не сообщается. Подобная диверсия происходит на сирийском побережье впервые за время кризиса в стране.